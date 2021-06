Photo : YONHAP News

Le célébrissime acteur sud-coréen Ahn Sung-ki a reçu le « Legendary Award », l'un des prix accordés par la World Brands Foundation à des individus ou entités pour la valeur de leur marque, sous le nom de « The Brand Laureate Awards ».Il s’agit d’une récompense décernée à des vedettes de renom international. Les acteurs américains Tom Cruise et Harrison Ford et le Hongkongais Jackie Chan l’ont remporté. C’est la première fois qu’une star sud-coréenne décroche ce prix.De son côté, le cardinal Andrew Yeom Soo-jung a envoyé un message de félicitations à Ahn, louant à la fois ses capacités d'acteur et sa participation active à des causes sociales.