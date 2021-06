Photo : YONHAP News

Le temps demeure lourd et instable, ce jeudi, avec des températures qui ont atteint 32°C par endroits à Séoul, et des risques d'averses sporadiques notamment dans les provinces de Gangwon, Chungcheong du Sud et Gyeongsang du Nord.Cette instabilité devrait durer au moins jusqu'à demain. Il est donc conseillé d'avoir toujours un parapluie sur soi.