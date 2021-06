COVID-19 : la Corée du Sud en phase initiale de propagation du variant Delta

Photo : YONHAP News

Le variant Delta du COVID-19, initialement identifié en Inde, poursuit sa propagation rapide dans le monde et son entrée sur le territoire sud-coréen serait au premier stade, selon les autorités sanitaires. 190 cas de cette mutation ont été détectés jusqu’à la semaine dernière en Corée du Sud, mais leur nombre a commencé à augmenter rapidement.Afin d’endiguer sa propagation, les autorités envisagent de proposer à la population une dose supplémentaire en plus du schéma vaccinal complet. Pour cela, il est indispensable d’assurer les approvisionnements de vaccins comme prévu. Le pays du Matin clair devrait réceptionner 10 millions de doses le mois prochain, et les lots de 70 millions de doses sont attendus en août et en septembre.Au troisième trimestre, le pays misera surtout sur les sérums de Pfizer et de Moderna. Or, une nouvelle inquiétude pointe suite à une hausse récente des cas de myocardite et de péricardite observés chez les jeunes inoculés par ces vaccins à ARN messager aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires ont précisé que ces effets secondaires n’avaient pas été signalés jusqu’à présent en Corée du Sud. Toutefois, une notification en la matière sera ajoutée dans l’avertissement des produits concernés.Malgré le spectre du variant Delta, le gouvernement a affirmé qu’il procèderait à l’assouplissement des mesures de distanciation sociale et à la mise en place d’avantages accordés aux vaccinés à titre incitatif.