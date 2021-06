Vaccins anti-COVID : 5 laboratoires sud-coréens démarreront bientôt les essais cliniques de phase 3

Photo : YONHAP News

Cinq entreprises sud-coréennes mènent actuellement des essais cliniques sur des vaccins anti-COVID, avec l’objectif d’entrer progressivement en phase 3 au second semestre cette année. C’est ce dont le gouvernement a fait l’état des lieux, aujourd’hui, au cours de la 10e réunion du comité pangouvernemental de soutien au développement des traitements et des vaccins contre le COVID-19.Les autorités ont annoncé qu’elles donneraient un coup de pouce à ces laboratoires, ce via l’Entreprise nationale coréenne pour les essais cliniques (KoNECT), par exemple en lançant un appel à candidats aux essais cliniques et en prenant en charge les frais nécessaires pour mener ces étapes.Une fois la phase 3 mise en place et les résultats provisoires de la phase 2 obtenus, l'exécutif serait prêt à préacheter de nouveaux vaccins après avoir évalué globalement les éléments essentiels tels que l'immunogénicité, la sécurité, la probabilité de réussite, la capacité de production et la facilité d’injection. Afin d’apporter son soutien à la mise au point de vaccins à ARN messager dans le pays, il dit avoir effectué une enquête sur les demandes technologiques. Selon lui, une dizaine d’entreprises prévoiraient de lancer des essais cliniques.Les technologies sud-coréennes de vaccins à ARN messager sont jugées en retard d’environ trois ans par rapport à celles des pays avancés. Séoul prévoit d’apporter, via un organisme public spécialisé dans ce dossier, un soutien aux entreprises concernées pour le développement de technologies fondamentales, les essais cliniques, et l’évaluation de la qualité des produits, entre autres.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de lancer un projet de développement de technologies clés visant à instaurer une plateforme de lutte contre les nouvelles maladies infectieuses et les mutants des souches existantes. Il s’agit d’apporter, d’ici à 2024, le soutien à 12 missions tels que le pronostic, le diagnostic, les traitements et les vaccins.