Salaire minimum : les syndicats et le patronat affichent leur divergence

Photo : YONHAP News

Le comité tripartite chargé des négociations sur le montant du salaire minimum horaire pour 2022 doit achever, d’ici le 29 juin, l’examen des revendications de chaque partie concernée.A quatre jours de cette échéance fixée par la loi, les deux plus grands syndicats du pays ont mis en avant leur première proposition : un salaire minimum horaire de 10 800 wons, soit 8 euros, un montant qui revient à 2 257 000 wons, ou 1 675 euros, par mois. Il s’agit d’une hausse de 23,9 % par rapport à celui de cette année.Selon les représentants des travailleurs, il faudra revaloriser le smic à ce niveau afin de surmonter les inégalités et la bipolarisation économiques qui se sont aggravées suite à la crise du COVID-19.En face, le patronat s’est dit très choqué par cette revendication. Il juge difficile d’assurer une telle hausse considérable dans le contexte où les petits commerçants et industriels sont frappés de plein fouet par la pandémie. Au sein du comité, les représentants des employeurs devraient dévoiler bientôt leur proposition, probablement un statu quo.Une autre pomme de discorde. Le patronat réclame d’appliquer le salaire minimum à deux vitesses de sorte à appliquer un montant plus faible aux secteurs les plus touchés par la pandémie. Les syndicats campent pour leur part sur une application généralisée sans distinction sectorielle.