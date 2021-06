Séoul et Washington conviennent de réagir avec un plan concret si Pyongyang reprend le dialogue

Photo : YONHAP News

Les autorités diplomatiques sud-coréennes et américaines sont convenues de réagir avec un plan concret si la Corée du Nord revient à la table des négociations.D’après l’information dévoilée hier, le représentant nucléaire de Séoul Noh Kyu-duk et l’émissaire spéciale du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Sung Kim, ainsi que leurs adjoints, auraient pris une telle décision lors de leurs entretiens qui ont eu lieu, respectivement, lundi et mercredi.Même si le contenu précis de leurs discussions n’a pas été dévoilé, de tels résultats laissent supposer que les deux alliés ont entamé les préparatifs pour une éventuelle relance des pourparlers nucléaires avec Pyongyang.Parallèlement à cela, les deux pays seraient en train d’analyser, ensemble, la réaction du ministre nord-coréen des Affaires étrangères à la proposition des Etats-Unis. En effet, Ri Son-gwon avait déclaré, mercredi, que son pays n’envisageait « aucun contact insignifiant et faisant perdre notre temps précieux » avec Washington.