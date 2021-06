Séoul et Bruxelles tiennent leur 4e Dialogue sur la sécurité et la défense

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud et l’Union européenne ont tenu, hier, leur Dialogue sur la sécurité et la défense en visioconférence afin de discuter des mesures d’échanges et de coopération dans le domaine de la défense ainsi que de la situation sécuritaire régionale. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen de la Défense.A ce rendez-vous ont participé Kim Sang-jin, directeur général de la politique internationale au ministère de la Défense, et Joanneke Balfoort, directrice de la politique de sécurité et de défense (SECDEFPOL) au Service pour l’action extérieure de l’Union européenne (UE).Les deux parties se sont tout d’abord félicitées d’avoir élargi et développé la coopération dans le domaine de la défense en s’appuyant sur leur « partenariat stratégique ».Bruxelles a expliqué notamment sa nouvelle stratégie en cours d’élaboration pour la région Indo-Pacifique, et a souhaité la collaboration en la matière avec le pays du Matin clair.Par ailleurs, l’UE a apprécié la contribution de l’unité sud-coréenne Cheonghae qui a participé à l’opération antipirate au large de la Somalie menée par la Force maritime européenne (EUROMARFOR). Les deux côtés sont convenus de coopérer également dans les environs du golfe de Guinée où les activités des pirates sont en hausse ces derniers temps.La Corée du Sud et l’Union européenne tiennent ce Dialogue sur la sécurité et la défense depuis 2015. Cette rencontre était la quatrième édition.