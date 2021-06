Sommet Séoul-SICA : un partenariat pour la coopération écologique et numérique

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a tenu, ce matin, un sommet en visioconférence avec les chefs d’Etat des huit pays membres du Système d’intégration centraméricain (SICA) et le secrétaire général de ce dernier. Les deux parties se sont engagées à développer un partenariat de coopération globale.Le SICA est un organe régional lancé en 1991 pour la cohésion et le développement de l’Amérique centrale. Il est constitué de huit nations, à savoir le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Belize et la République dominicaine.Selon la Cheongwadae, le SICA est au cœur des échanges commerciaux et de la logistique de distribution sur le continent américain et est en plein essor pour s’imposer comme un marché émergent prometteur. En effet, il a bénéficié de la redistribution de nombreuses unités de production d’articles destinés au marché américain, qui se sont installées dans les pays voisins des Etats-Unis depuis le début de la crise du COVID-19.La Corée du Sud est le premier pays à avoir conclu un Accord de libre-échange (ALE) avec l’Amérique centrale en 2018, qui est d’ailleurs entré en vigueur en mars dernier dans son intégralité. Et elle a adhéré à la Banque centraméricaine d’intégration économique (CABEI) l’an dernier. Ainsi, elle tâche de renforcer ses relations avec cette partie du monde.Dans ce contexte, le pays du Matin clair a tenu un sommet avec le SICA, soit une première depuis 2010. D’ailleurs, c’est le premier sommet multilatéral avec l’Amérique centrale sous le gouvernement de Moon Jae-in.Les participants à cette réunion étaient sur la même longueur d’onde pour souligner l’importance de leur coopération dans la transition écologique et numérique pour la reprise économique rapide suite à la crise du COVID-19 et la croissance durable dans l’avenir.