COVID-19 : près de 30 % de la population a reçu une première dose de vaccin

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de patients ayant attrapé le COVID-19 était de 634, dépassant ainsi la barre des 600 pour le troisième jour consécutif. C’est toujours dans la région métropolitaine que la plupart d’entre eux sont recensés, soit 77 % de l’ensemble. Deux patients supplémentaires se trouvent dans un état critique, ce qui porte à 143 le nombre d'individus recevant des soins intensifs, et un nouveau décès est à déplorer.Côté vaccination, plus de 31 000 personnes se sont fait inoculer une première dose hier, pour un total de primo-vaccinés s'élevant à 15 199 919, où 29,6 % de la population.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’élargir les cours en présentiel dans les universités, alors que tous les élèves pourront se rendre en même temps dans les écoles primaires, collèges et lycées dès le deuxième semestre. Ce sera après fin septembre, lorsque près de 70 % de la population devrait être vaccinée. Et si la distanciation sociale est possible dans les salles de cours, les universités pourront le faire avant cette date.Les activités hors cours et les événements de petite envergure à l’université seront également permis. Néanmoins, les autorités de l’éducation ont recommandé de ne pas organiser de manifestations d’envergure tels que des festivals, et ce à des fins préventives.