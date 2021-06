La cérémonie du 71e anniversaire du début de la guerre de Corée se tient à Busan

Photo : YONHAP News

La cérémonie pour commémorer le 71e anniversaire du début de la guerre de Corée s’est tenue aujourd’hui à Busan. Des anciens combattants de la guerre de Corée représentant chaque armée ont fait leur entrée ensemble, accompagnés du Premier ministre. Puis les drapeaux sud-coréen et onusien ainsi que ceux des 22 pays ayant participé au conflit sont apparus, marquant le coup d’envoi de l’événement.A cette occasion, les vétérans dont les exploits ont été reconnus au bout de 70 ans et leurs familles ont reçu une décoration, et les assistants ont prêté serment que l’Etat se souviendra pour l’éternité de leur sacrifice pour la patrie.Cette cérémonie qui a réuni quelque 240 personnes dont les anciens combattants et leurs familles, les personnalités clés du gouvernement, a eu lieu à la deuxième plus grande ville du pays, et ce pour la première fois depuis que le ministère des Patriotes et des Anciens combattants a pris en charge son organisation en 1994.D’après le ministère, c’est pour rappeler les 1 129 jours où la ville portuaire du sud-est a été la capitale provisoire pendant le conflit, et pour souhaiter un nouvel essor du pays.A cette occasion, une vidéo de spectacles filmés dans six lieux de la ville ayant joué un rôle important entre 1950 et 1953, tels que le siège de la capitale provisoire et le premier quai du port de Busan, a été projetée.Dans le reste du pays, différentes manifestations commémorant le dévouement des soldats ont également eu lieu sous l’égide des collectivités locales ou de l’Association des vétérans de la guerre de Corée.Environ 1,6 million de militaires et civils sud-coréens ainsi que 150 000 soldats de l’Onu ont été tués ou blessés pendant la guerre.