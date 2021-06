L’indice du volume des exportations croît en mai pour le 9e mois consécutif

Photo : YONHAP News

L’indice du volume des exportations a progressé en mai pour le 9e mois de suite grâce à l’augmentation des exportations d’automobiles et de semi-conducteurs et à l’amélioration du moral des consommateurs. Idem pour celui des importations.D’après les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), cet indice a augmenté de 22,9 % sur un an en atteignant 115,78, soit le plus haut niveau depuis deux ans et sept mois. L’indice de la valeur des exportations a lui aussi grimpé de 49,1 % en glissement annuel à 122,5.Par article, en termes de volume, les équipements électriques et ceux de transport ont bondi respectivement de 49,3 % et 112,1 %. Quant à la valeur, les produits charbonniers et pétroliers, les produits métalliques de première transformation et les équipements de transport ont connu une hausse spectaculaire de 164,4 %, 66,5 % et 117,7 %.Côté importations, l’indice du volume a enregistré une progression pour le 9e mois d’affilée avec +9,8 %, et l’indice de la valeur a, quant à lui, grimpé de 39,2 %.