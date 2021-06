Présidentielle 2022 : le Minjoo organisera sa primaire début septembre, comme prévu

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a décidé de ne pas reporter le calendrier de sa primaire pour la présidentielle de 2022 et de l’organiser conformément à sa charte. C’était à l’issue de la réunion de son Conseil suprême, tenue ce matin à huis clos.Ainsi, début juillet, le parti gouvernemental élira d’abord six candidats sur neuf, avant d’organiser le scrutin final d’ici le 5 septembre. Et si le gagnant n’obtient pas la majorité des votes, un candidat unique sera élu le 10 septembre, soit 180 jours avant la prochaine présidentielle de mars.Deux prétendants de poids du Minjoo, à savoir son ex-patron Lee Nak-yon et l’ancien Premier ministre Chung Sye-kyun, avaient demandé un ajournement du calendrier à novembre, tandis que le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, considéré comme le favori du camp progressiste, et l’ex-ministre de la Justice Choo Mi-ae ont, eux, appelé au maintien du planning initial. Ainsi, les premiers ont fait savoir qu’ils discutaient des moyens de faire face à cette décision, tandis que les seconds l’ont saluée en souhaitant mener une compétition équitable.