Le pouvoir décide d’offrir aux citoyens des aides pour inciter à la consommation

Photo : YONHAP News

Le Minjoo et le gouvernement envisagent de mettre en place un système visant à inciter à la consommation à travers le remboursement d’une partie des dépenses par carte bancaire. Ils ont pris cette décision lors d’une réunion tenue aujourd’hui, compte tenu de l’importance du rôle actif de la finance publique dans la lutte contre le COVID-19.Ainsi, le pouvoir a rendu officiel son projet de fournir une aide d’urgence en espèces aux citoyens à bas revenus, et pour le reste de la population, un « cashback » sur le montant dépensé par carte. Le gouvernement se pencherait sur un plafond de 300 000 wons par personne, soit environ 223 euros, mais le parti présidentiel plaiderait pour un montant supérieur.Les modalités de ces fonds devraient être déterminées la semaine prochaine.Parallèlement à cela, les deux parties sont convenues de poursuivre, comme politiques clés au second semestre, le soutien aux exportations des PME, la promotion des moteurs de croissance du futur, les projets liés au « New Deal à la coréenne », les aides aux jeunes et la préparation face au vieillissement de la société.