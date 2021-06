Photo : YONHAP News

La vidéo de « How You Like That » de Blackpink a recueilli plus 900 millions de vues sur YouTube un an après son lancement.D’après l’annonce faite aujourd’hui par le label du groupe de k-pop, YG Entertainment, le clip est devenu le cinquième du girls band sud-coréen à dépasser ce seuil. Au premier jour de sa publication, cette vidéo a récolté 86,3 millions de vues, devenant ainsi la vidéo la plus visionnée en 24 heures dans le livre Guinness des records.62,4 millions d’individus sont abonnés à la chaîne YouTube de Blackpink.D’autre part, afin de célébrer le cinquième anniversaire de ses débuts, le film spécial « Blackpink : The Movie » sortira dans les salles de cinéma CGV le 4 août prochain en Corée du Sud avant sa projection dans une centaine de pays.