Des averses localisées se poursuivent, ce vendredi, notamment dans les provinces de Gyeonggi, Gangwon et Chungcheong. Elles s'étendront au reste du pays au premier jour du week-end. On attend de 10 à 40 mm de précipitations dans les régions centrales, dont la capitale.Au niveau des températures, elles restent stables avec 29°C cet après-midi à Séoul et 30°C à Daegu, contre seulement 23°C à Busan, dans le sud-est.