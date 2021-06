COVID-19 : assouplissement des mesures de distanciation sociale

Photo : YONHAP News

Depuis plusieurs mois, les restaurants, cafés ou salles de gym situés à Séoul et dans ses environs ne peuvent accueillir des clients que jusqu'à 22h. Or, à partir du 1er juillet, leurs portes resteront ouvertes jusqu'à minuit dans ces régions placées au niveau 2 du nouveau barème de distanciation sociale.Les cinémas, les salles de lecture et les cybercafés ne seront, quant à eux, soumis à aucune contrainte horaire. Et les établissements de divertissements pour adultes, complètement fermés en raison des mesures sanitaires, rouvriront jusqu'à minuit.Dans la région métropolitaine, l'interdiction des rassemblements de cinq personnes et plus sera levée, et la jauge passera ainsi de quatre à six durant une période de transition de deux semaines. Dès le 15 juillet, elle sera portée à huit.Le nombre de participants autorisés dans les manifestations sera limité à 50 individus, mais il évoluera progressivement pour atteindre les 100.Face à cet assouplissement des règles en vigueur, certaines voix inquiètes se font entendre. Pour y répondre, durant la période tampon de deux semaines, le contrôle des lieux à haut risque sera renforcé pour la mise en application de ces nouvelles restrictions. C'est ce qu'a souligné, hier, le Premier ministre Kim Boo-kyum, qui préside le centre de gestion d’urgence.Les autres régions du pays seront, elles, placées au niveau 1, soit le plus bas du nouveau cadre de distanciation sociale sur quatre, et leurs commerces ne seront donc soumis à aucune contrainte horaire.Quant aux réunions privées, huit personnes seront désormais autorisées contre quatre actuellement. A l’instar de la métropole, une période de transition à six individus sera appliquée pendant 15 jours sur tout le territoire, à l’exception de la province de Chungcheong du Sud.Pour les rassemblements des membres de famille en lignée directe, aucune jauge ne sera imposée aux niveaux 1 et 2. Qui plus est, les personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin anti-COVID n'entreront pas dans le calcul.En 24 heures, le nombre de cas supplémentaires de COVID-19 s'est élevé à 501, dont 29 importés. C’est la première fois en six jours que ce chiffre tombe sous la barre de 600. La région métropolitaine représente plus de 60 % de l'ensemble, avec 185 à Séoul et 162 dans la province de Gyeonggi. Parmi les cas importés, 12 proviennent d’Indonésie.Jusqu'à aujourd'hui, 0h, quelque 15 290 000 individus se sont fait inoculer une première dose de vaccin, soit 29,8 % de la population.