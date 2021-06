Les exportations des PME progressent en juin pour le 7e mois de suite

Photo : YONHAP News

Les exportations des petites et moyennes entreprises ont grimpé de 38,5 % le mois dernier en glissement annuel. Selon l’Institut coréen des petites entreprises (KOSI), elles se sont élevées à 9,6 milliards de dollars en enregistrant une hausse pour le septième mois consécutif.Notamment, les ventes vers l'Allemagne, le Vietnam et les Etats-Unis ont fortement progressé. Par article, les voitures, les produits pharmaceutiques et les pièces détachées automobiles ont affiché une croissance à trois chiffres.Par ailleurs, les PME ont également vu leurs effectifs gonfler en juin depuis trois mois. Le nombre total de leurs employés s’est établi à 24,72 millions en juin, soit 1,8 % de plus qu’il y a un an.Plus précisément, les secteurs de la santé, du bien-être social et de la construction ont connu une augmentation, tandis que l'industrie manufacturière et les ventes en gros et au détail ont reculé.