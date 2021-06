Présidentielle 2022 : la majorité et l'opposition se lancent dans la course à la primaire

Photo : YONHAP News

Le président de la Cour des comptes, Choe Jae-hyeong, a donné sa démission ce matin. Il est considéré comme l'un des candidats potentiels de l'opposition dans la course pour la présidentielle de mars 2022.Devant les journalistes, Choe a précisé qu’il avait fait état de son intention de quitter ses fonctions au président Moon Jae-in, jugeant inapproprié de continuer à servir sur fond de controverse qui l’entoure. Dans la foulée, il a présenté ses excuses au chef de l’Etat et aux citoyens. Il n'a toutefois pas précisé quand il rejoindra l’échiquier politique.De leur côté, l'ex-procureur général Yoon Seok-youl annoncera demain sa candidature, alors que Hong Joon-pyo, qui a déjà représenté le camp conservateur lors d’un précédent scrutin, fera de même. Hong a rejoint les rangs du Parti du Pouvoir du peuple (PPP), le principal parti de l’opposition.Du côté de la majorité, le Minjoo est à pied d’œuvre dans la préparation de sa primaire, prévue deux mois plus tôt que celle du PPP. L'enregistrement des candidats débute aujourd'hui, pour une sélection préliminaire de six d'entre eux le 11 juillet.Les deux favoris sont Lee Jae-myung et Lee Nak-yon. Le premier, gouverneur de la province de Gyeonggi, envisage d’annoncer sa candidature mercredi, tandis que l'ancien chef du parti au pouvoir et ex-Premier ministre lui emboîterait le pas le 5 juillet, en ligne.