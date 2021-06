Le ministre de la Réunification promet d’aller de l’avant pour la reprise du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

La première édition de « Marcher sur le chemin de la paix dans la zone démilitarisée (DMZ) » a pris fin hier. Un événement destiné à célébrer le 21e anniversaire de la « déclaration conjointe intercoréenne du 15 juin », 65 participants sud-coréens ont parcouru 290 km à pied pendant 13 jours le long des zones frontalières sur la côte est du pays.Le ministère de la Réunification Lee In-young a rejoint la marche aspirant à la réunification des deux Corées, quelque jours après son inauguration, le 15 juin dernier et pendant trois jours.La cérémonie de clôture s’est tenue au parc Imjingak à Paju, à proximité de la frontière intercoréenne. Dans un discours prononcé à cette occasion, Lee a déploré que la marche vers la paix était à l’arrêt depuis deux ans, suite au gel des relations entre les deux Corées et de celles entre Washington et Pyongyang. Et de promettre que Séoul accélérerait toutefois le rétablissement des canaux de communication et la reprise du dialogue nord-sud.Le ministre n’a pas manqué d’ailleurs d’appeler le régime de Kim Jong-un à s’aligner sur cette initiative avec une sagesse plus flexible.