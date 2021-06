La Corée du Sud participe à l’entraînement militaire conjoint Etats-Unis-Australie

Photo : YONHAP News

Séoul participera à « Talisman Saber », un exercice naval conjoint d’envergure entre Washington et Canberra prévu mi-juillet dans les eaux territoriales australiennes. Sa marine y enverra un destroyer de 4 400 tonnes afin d’améliorer ses capacités à mener des opérations combinées.Selon l’armée sud-coréenne, c’est la première fois que la Corée du Sud rejoint cet entraînement combiné qui , dont l’objectif ne réside pas dans l’affrontement d’un pays spécifique.Inaugurée en 2005, cette manœuvre biennale accueillera également le Japon, le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Zélande.A en croire le vice-amiral de la marine australienne David Johnston relayé par l’AFP, l’édition de cette année se déroulera de manière réduite avec la participation de 17 000 effectifs militaires. Situation pandémique oblige, quelque 2 000 étrangers seront soumis au confinement de 14 jours.Des experts militaires estiment que cet événement vise à contrer la menace militaire chinoise croissante en Asie-Pacifique. L’Australie est en plein conflit commercial avec l’empire du Milieu, après avoir préconisé une enquête internationale sur l’origine et la propagation du coronavirus.