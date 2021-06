Mise en service du « Marado », le nouveau navire d'assaut amphibie de la marine

Photo : YONHAP News

Le deuxième navire d'assaut amphibie de la marine sud-coréenne, le « Marado », est entré en service ce matin. Ce nouveau bâtiment de transport à grande échelle a vu le jour 14 ans après l’ancien modèle, le « Dokdo », avec des capacités de combat fortement améliorées.Tout d’abord, sa défense anti-missile surface-air, baptisée « K-SAAM », a une portée plus longue et est plus efficace dans les intempéries. Contrairement au « Dokdo », basé sur des technologies étrangères, le « Marado » est équipé d’un système de combat 100 % « made in Korea » permettant un meilleur traitement des données ciblés et un contrôle armé optimisé.Son radar anti-aérien à quatre panneaux fixes permet de réduire l’erreur de détection. Long de 199,4 m et haut de 31,4 m, le navire de 14 500 tonnes peut circuler jusqu’à 42 km/h et accueillir 330 marins à son bord.En plus de son rôle de commande et de contrôle des forces opérationnelles, le « Marado », dont le nom provient de l’île la plus méridionale du pays, servira à mener des opérations de recours en cas de catastrophes, transporter les ressortissants sud-coréens à l'étranger dans des cas d’urgence, et accomplir des missions de maintien de la paix.Une fois ses performances opérationnelles prouvées, le nouveau vaisseau de la marine sera déployé en octobre prochain à l’issue de l’évaluation des opérations après avoir passé des tests d’évaluation.