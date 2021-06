Déplacement de Moon aux JO de Tokyo : 6 sondés sur 10 sont contre

Photo : YONHAP News

Plus de six sud-Coréens sur dix désapprouvent un éventuel déplacement au Japon de leur président de la République à l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo. C’est le résultat d'un sondage réalisé le 25 juin par Realmeter pour la chaîne d'information YTN auprès de 500 adultes.60,2 % des sondés sont contre le voyage de Moon Jae-in dans l'archipel, contre 33,2 % qui sont pour. 6,5 % étaient sans avis. Les quadragénaires ont constitué le groupe le plus opposé, avec 71,5 % de réponses négatives.Sur le plan géographique, la région du sud-est, qui englobe les villes de Busan et Ulsan, ainsi que la province de Gyeongsang du Sud, était la plus réfractaire avec 67 % de contre, suivie par la ville d'Incheon et la province de Gyeonggi avec 61,1 %.Les résultats se sont avérés sans lien avec la sensibilité idéologique des répondants ni le parti politique que ces derniers soutiennent. Mais chez les sondés sans étiquette politique, les avis défavorables à ce voyage se sont établis à seulement 41,6 %, alors que 35,3 % l'ont approuvé.Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points.