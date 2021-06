Un drone chargé de la surveillance des incendies de forêt voit le jour

Photo : YONHAP News

Un drone destiné à surveiller les incendies de montagne a été développé par l’opérateur de téléphonie mobile LG Uplus en collaboration avec une startup. Se déplaçant selon un trajet programmé à l’avance, il détecte les flammes et les fumées par tranches de superficie de 2 000 m².Cet engin est capable de repérer un danger en seulement deux secondes grâce à l’intelligence artificielle (IA). Celle-ci identifie le feu à l’aide d’une caméra de détection des couleurs, puis confirme en mesurant la température avec une caméra thermique avant de tirer la sonnette d’alarme.Afin de reconnaître une image de feu à une altitude de 150 m, l’algorithme a été entraîné sur 560 000 données ces 12 derniers mois. Si on enregistre la latitude, la longitude et le temps voulu, l'appareil peut effectuer des patrouilles sans intervention humaine.D’après la société LG Uplus, l’IA a analysé principalement les données sur l’incendie dans les réserves naturelles, mais il est possible, en adaptant le scénario, d’élargir son usage à la sécurité publique et aux sites de construction.