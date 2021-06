Les exportations dépasseront le seuil de 600 milliards de dollars en 2021

Photo : Getty Images Bank

Les exportations sud-coréennes devraient franchir le cap des 600 milliards de dollars cette année, pour la deuxième fois dans l’histoire du pays. A en croire un rapport de l’institut du commerce international (IIT), le montant des ventes à l’étranger devrait bondir de 17,4 % en glissement annuel, pour atteindre 601,7 milliards de dollars.En ce qui concerne les importations, elles grimperaient de 26 % pour s’établir à 591,2 milliards de dollars, soit une balance commerciale excédentaire de 10,6 milliards de dollars.Le document a expliqué cette perspective positive par la campagne de vaccination contre le COVID-19, qui s'accélère dans le monde, ce qui entraînera la normalisation des activités économiques.Notamment, les ventes de semi-conducteurs devraient dépasser la barre des 100 milliards de dollars, fortes de la croissance de la demande des smartphones et des mémoires pour serveurs.Ensuite, la montée du prix du baril devrait remettre sur orbite les exportations de produits pétroliers et pétrochimiques. Les premières pourraient connaître une flambée de 67 % au deuxième semestre sur un an grâce aux « carburants aviation » et au fioul, tandis que les secondes monteraient de 47 % avec l’augmentation de la consommation des produits jetables composés de résine synthétique. Les voitures et les pièces détachées connaîtraient également une hausse.Par ailleurs, le rapport a relativisé les risques liés au gel des relations entre Washington et Pékin et à l’envenimement du conflit lié à l’introduction de la taxe sur les services numériques.