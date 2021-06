Photo : YONHAP News

Pour cette première séance de la semaine, la Bourse de Séoul a oscillé autour du point d'équilibre. Son indice principal, le Kospi, termine à 3 301,89 points, en légère baisse de 0,03 %. Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il commence fort en gagnant 0,57 % à 1 017,91 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 348,67 wons (+1,91 won) et le dollar américain 1 130,3 wons (+2,6 wons).