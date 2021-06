Le gouvernement relève sa prévision de croissance pour 2021 à 4,2 %

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne connaîtra un rebond plus fort qu’anticipé cette année, prévoit le gouvernement. Effectivement, celui-ci a relevé son pronostic de croissance pour 2021, à 4,2 %, soit un point de plus que son estimation de décembre. Il en a fait part lorsqu’il a annoncé hier les orientations de sa politique économique pour le second semestre.Pour l’exécutif, durant la première moitié de l’année, le produit intérieur brut (PIB) a déjà progressé à un rythme nettement plus important qu’estimé initialement, porté par la hausse des exportations, pour retrouver son niveau d’avant-crise sanitaire, et la demande intérieure comme le marché du travail commencent eux aussi à reprendre des couleurs, bien que timidement. Et cette tendance haussière se poursuivra au deuxième semestre, sous l’effet notamment du rétablissement de l’économie mondiale et des semi-conducteurs.Le gouvernement table sur une augmentation de 18,5 % cette année des ventes de produits « made in Korea » hors des frontières et une progression de 2,8 % de la consommation privée. Il a pourtant affiché une certaine prudence pour certaines filières.L’embellie est attendue aussi sur l’emploi et sur les prix à la consommation. Après une année 2020 marquée par la régression de 220 000 postes, le marché du travail devra regagner du terrain cette année pour enregistrer une croissance supérieure à ce chiffre. Et les prix à la consommation devront quant à eux grimper de 1,8 %, contre 1,1 % prévu auparavant. L’administration de Moon Jae-in s’est engagée à faire en sorte que l’inflation ne dépasse pas la barre des 2 %.En ce qui concerne la croissance de l’année prochaine, elle devrait atteindre 3 %. Si tel est le cas, son taux annuel moyen, de 2020 à 2022, pourrait se situer à 2,1 %, soit 76 % du niveau d’avant-COVID. Egalement en 2022, les exportations et la consommation privée devraient bondir de 3,8 % et de 3,5 % respectivement.