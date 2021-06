BTS : « Butter » conserve la tête du Billboard Hot 100 pour la 5e semaine de suite

Photo : YONHAP News

« Butter », le deuxième single en anglais du boys band sud-coréen BTS, a dominé le Billboard Hot 100 pour le cinquième mois consécutif, renouvelant ainsi son propre record. Son dernier tube « Dynamite » avait occupé le premier rang pendant trois semaines. C’est la dixième fois que les Bangtan Boys atteignent le sommet du classement américain.Dans l’histoire du Hot 100, 54 chansons se sont hissées en tête dès leur sortie, et parmi elles, seules 11 ont réussi à conserver leur place durant cinq semaines. « Butter » en fait partie avec « One Sweet Day » de Mariah Carey en collaboration avec Boyz II Men.Bien que cinq semaines se soient écoulées depuis sa publication, le nouveau clip du septuor dirigé par RM s’est encore classé premier en termes de ventes digitales, dépassant de loin celles de ses rivaux.Selon Billboard, le nombre de ses téléchargements entre les 18 et 24 juin derniers a grimpé de 15 % sur une semaine pour s’élever à 128 400, soit près de 14 fois « Good 4 U » d’Olivia Rodrigo qui figure à la deuxième place.