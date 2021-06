Additif au budget : le Minjoo et le gouvernement décident d’une enveloppe de 33 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo au pouvoir ont finalement trouvé un terrain d’entente après leurs dernières concertations bilatérales aujourd’hui. Ils ont décidé d’élaborer un deuxième additif au budget de l’année de l’ordre de 33 000 milliards de wons, l’équivalent de 24 milliards d’euros, et de verser en espèces les nouvelles « aides coronavirus » seulement aux 80 % plus bas revenus, et non pas à l’ensemble de la population.Pour les 20 % plus aisés, un dispositif de « cashback » sera instauré. Il s’agit de rembourser en liquide une partie des dépenses par carte bancaire. Pour cela, un crédit de 1 000 milliards de wons (740 millions d’euros) sera alloué.Autre mesure annoncée, celle visant cette fois les ménages les plus modestes et monoparentaux, pour lesquels une enveloppe supplémentaire sera déboursée. Quelque trois millions de personnes sont concernées.Selon le chef du comité politique de la formation présidentielle, la modalité à laquelle sont parvenues les deux parties aura pour effet d’accorder ainsi un soutien financier à tous les citoyens.La rallonge budgétaire en vue comprendra aussi des crédits pour la campagne de vaccination anti-COVID (4 à 5 000 milliards de wons), pour l’emploi et la stabilité du quotidien des sud-Coréens (2 à 3 000 milliards), ou encore pour les petits commerces qui ont déposé leur bilan dans le sillage de l’épidémie (plus de 5 000 milliards).Le projet de budget sera soumis ce jeudi à l’approbation du Parlement. Le Minjoo et l’exécutif souhaitent qu’il soit voté en session extraordinaire de juillet.Avant sa présentation, le vice-Premier ministre à l’économie a expliqué que le projet serait élaboré sans émettre de bons du Trésor, mais seulement avec les recettes fiscales. Hong Nam-ki a ajouté que la priorité serait donnée à la création d’à peu près 160 000 emplois et aux aides en faveur des classes vulnérables.