10 députés américains signent la proposition de loi sur la paix dans la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Un de plus. Ils sont désormais au nombre de dix, les députés américains qui ont signé la proposition de loi sur la paix dans la péninsule coréenne, initiée le mois dernier par le démocrate Brad Sherman. Le dernier à l’avoir fait est Marilyn Strickland, née d’une mère sud-coréenne et d’un père américain. C’est ce que nous a appris hier l’Association des électeurs américains d’origine coréenne (KAPAC).Le texte en question est estimé porter sur les initiatives les plus complètes parmi les dispositions de même nature déposées jusqu’à présent. Il préconise par exemple de clore officiellement la guerre de Corée, de signer un accord de paix ou d’ouvrir un bureau de liaison entre les Etats-Unis et la Corée du Nord.Par ailleurs, en avril dernier, Strickland a adressé au président Joe Biden une lettre lui demandant de préparer une politique étrangère immédiate et réalisable en vue de faire avancer le processus de paix dans la péninsule. Une dizaine de ses collègues de la Chambre des représentants l’ont rejointe.