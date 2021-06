Les plus anciens caractères métalliques de hangeul exhumés au centre de Séoul

Photo : YONHAP News

Un site de fouilles situé dans l'arrondissement de Jongno, en plein cœur de Séoul, a livré de nombreux trésors historiques.Selon l’Administration de l’héritage culturel, près de 1 600 caractères métalliques datant du 15e siècle y ont été exhumés. Ils comprennent des consonnes qui étaient en usage au moment de la création du hangeul, l’alphabet coréen, par le roi Sejong le Grand en 1446 avant de disparaître peu de temps après.Découverts pour la première fois dans les temps modernes, ces objets seraient les plus vieux des « Eulhaeja », les caractères mobiles en bronze qui représentent les plus anciens types de hangeul. D'autres objets feraient partie des « Gapinja », des caractères d’idéogrammes chinois datant de 1434 et qui n’ont jamais été observés pour de vrai.Au cours des fouilles ont également émergé les principales pièces détachées d'une horloge astronomique fabriquée en 1437. Jusqu’à présent, son existence était prouvée seulement par les archives.Et ce n'est pas tout, bon nombre de reliques métalliques ont également été retrouvées dans des jarres, telles qu’une horloge hydraulique, une cloche en bronze ainsi que des artilleries de la période Joseon, la dernière dynastie du pays du Matin clair avant l’occupation japonaise.