L’exécutif cherche à stimuler la consommation

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la formation au pouvoir, et l’exécutif ont donc décidé d’appliquer un « cashback » de 10 % sur les achats au troisième trimestre, à condition que leurs paiements par carte de crédit ou de débit soient supérieurs de plus de 3 % à ceux du deuxième trimestre.Concrètement, si un consommateur effectue en août ses achats par carte bancaire pour un montant de 1 530 000 wons, alors que la moyenne mensuelle de la somme a été de 1 000 000 wons entre avril et juin, il pourra récupérer en septembre 10 % de 500 000 wons, soit 50 000 wons. Le plafond du remboursement ne devra cependant pas dépasser 100 000 wons par mois.Selon le premier vice-ministre de l’Economie et des Finances, l’un des enjeux de cette mesure est d’inciter les citoyens à consommer plus. Le gouvernement a alors décidé l’élargissement des bons en ce sens pour les émettre dorénavant pour les sports professionnels, les cinémas, les transports ferroviaires et les autobus. Les coupons d’achat existants, ceux des produits agricoles, de pêche et d’élevage et ceux de sport seront, eux, complétés.Quant aux bons d’achat qui devaient être mis à disposition des consommateurs l’an dernier et au premier semestre de cette année, ils le seraient lorsque le taux de primo-vaccinés contre le coronavirus atteindra les 50 %.Le président de la République a lui aussi insisté sur la nécessité de mettre en place des mesures audacieuses destinées à relancer la consommation et à venir en aide aux classes populaire et moyenne.Le vaccin anti-COVID, un sésame essentiel pour booster la consommation, sera alors classé comme une technologie stratégique de l’Etat, comme c’est déjà le cas pour les batteries et les semi-conducteurs. La déduction fiscale sera alors accordée pour la recherche et le développement, et pour les investissements dans les biens d’équipement, jusqu’à 50 % et 20 % respectivement.Les mesures de soutien aux industries phares comme le transport maritime et la construction navale seront elles aussi annoncées au second semestre, sans oublier celles ciblant la population la plus démunie.