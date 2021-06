JO : le premier match de l’équipe nationale de baseball sera contre Israël le 29 juillet

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne de baseball affrontera Israël le 29 juillet prochain pour son premier match aux Jeux olympiques de Tokyo. La Confédération mondiale de baseball et softball (WBSC) a publié le calendrier et le programme hier.Les six pays participants sont divisés en deux groupes selon le classement mondial. Le Japon, le Mexique et la République dominicaine appartiennent au groupe A tandis que la Corée du Sud, les Etats-Unis et Israël forment le groupe B. La Corée du Sud, 3e mondial, occupe la tête de série.Après le match contre les Israéliens, les sud-Coréens rencontreront les Américains le 31 juillet. Le meilleur moyen de triompher pour la deuxième fois de suite aux JO sera de terminer les phases de groupe en premier et de s’imposer contre le gagnant du groupe A.Le match d’ouverture prévu le 28 juillet sera disputé par le Japon et la République dominicaine au stade d’Azuma dans la préfecture de Fukushima. Les autres rencontres auront toutes lieu au stade de Yokohama.Le sélectionneur sud-coréen Kim Kyung-moon a dévoilé le 16 juin dernier la liste finale des 24 joueurs pour la participation à cet événement international.