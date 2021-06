Une tortue caouane retrouvée à l’extrême nord de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Une tortue caouane a été découverte à 4 km de la mer près de Goseong, dans la province de Gangwon située dans le nord-est de la Corée du Sud. Une observation sans précédent, d’autant que ces espèces apparaissent principalement près de l’île de Jeju et au sud du territoire. Les pêcheurs l’ont retrouvée prisonnière d’un filet de pêche qu’ils avaient jeté, avant de la relâcher dans la nature.Appelé également Caretta caretta, ce reptile marin se caractérise par sa carapace brune rougeâtre en forme de cœur et une tête plutôt grande. Compte tenu de son poids de 80 kg et de sa carapace mesurant plus de 70 cm, il serait âgé de 30 à 50 ans. Cette espèce menacée dans le monde est observée moins d’une fois par an en Corée du Sud.Il est encore plus rare de la découvrir dans le nord de la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, où la température est plus basse et donc moins adaptée à son habitat. Jusqu’à présent, elle y est apparue seulement deux fois.Cinq espèces de tortues marines résidant dans le pays du Matin clair, dont la tortue caouane, sont en voie de disparition. Selon les experts, étant donné qu’on observe récemment davantage ces reptiles dans le pays et que certains d’entre eux parviennent jusqu’au nord du territoire, il est conseillé de mener des recherches sur la corrélation avec le changement climatique.