Harcèlement sexuel : l’ex-maire de Busan Oh Keo-don écope de 3 ans de prison en première instance

Photo : YONHAP News

Le verdict est tombé 15 mois après l’éclatement du scandale. L’ex-maire de Busan, Oh Keo-don, a été condamné aujourd’hui, en premier ressort, à trois ans de prison pour avoir harcelé sexuellement deux employées de la mairie, respectivement en 2018 et l’an dernier. Il a aussitôt été placé derrière les barreaux.L’ancien patron de l’Hôtel de ville de la première cité portuaire de Corée du Sud avait avoué les faits et quitté son poste le 23 avril 2020, huit jours après les élections législatives auxquelles son parti, le Minjoo, avait remporté une victoire écrasante. Une annonce qui a provoqué une onde de choc et à la fois des critiques, notamment de la part de l’opposition conservatrice. Celle-ci l’a alors accusé d’avoir délibérément retardé ses aveux afin de ne pas influencer le résultat du scrutin pour le compte de sa formation.Le juge responsable du tribunal de première instance de Busan a détaillé que l’ex-édile avait bel et bien abusé de son pouvoir pour commettre une agression sexuelle sur ses victimes, à l'origine d'un stress post-traumatique (SPT).Oh, 72 ans, a remporté les élections locales de juin 2018 après avoir brigué le poste de maire à quatre reprises. Il s’agissait d’une première alternance politique à la tête de la ville de Busan en 30 ans.