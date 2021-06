Présidentielle 2022 : l’ex-procureur général Yoon Seok-youl se déclare candidat

Photo : YONHAP News

L’ancien procureur général Yoon Seok-youl est finalement venu ajouter son nom à la liste des prétendants officiels à la Cheongwadae. Dans une conférence de presse tenue aujourd’hui au Mémorial dédié à Yoon Bong-gil, un militant de l’indépendance sous l’occupation japonaise de la Corée, il a officialisé sa candidature à la présidentielle qui se tiendra le 9 mars 2022.L’ex-patron du Parquet s’en est alors pris violemment à l’administration de Moon Jae-in, sous laquelle il avait pourtant dirigé l’institution de juillet 2019 à mars 2021 et avec laquelle il avait engagé un bras de fer autour des réformes du ministère public. Selon lui, le gouvernement actuel « néglige le bon sens économique et ses politiques économique et immobilière opposées au marché ont fait souffrir les jeunes et les autoentrepreneurs ».Et d’ajouter que le temps est venu d’empêcher « ce pouvoir incompétent et corrompu de continuer à conduire le pays ». Du coup, il a montré sa détermination à « rétablir la démocratie libre en péril et les valeurs du constitutionnalisme et de l’impartialité, et à réaliser coûte que coûte l’alternance politique ».A la question de savoir s’il envisage de rejoindre le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition, Yoon n’a pas donné de réponse claire. Ce qui est sûr, c’est que ses mots « alternance politique » illustrent le fait qu’il sera candidat du camp de l’opposition.Sachez qu’avant même sa déclaration officielle, il est arrivé en tête des personnalités les plus populaires de l’opposition conservatrice pour la prochaine présidentielle, selon les sondages.