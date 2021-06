Photo : YONHAP News

Le parapluie reste un accessoire indispensable dans les rues du pays du Matin clair, ce mardi. Des averses sporadiques mais parfois intenses continuent de tomber sur certaines régions, notamment le nord et l'ouest.A Séoul, Météo-Corée enregistrait 29°C au plus fort de la journée, de même qu'à Daejeon et à Gwangju. Dans le sud-est du pays, pourtant épargné par la pluie, le mercure était un peu moins élevé, avec 27°C à Busan et 26°C à Ulsan.