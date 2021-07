Transport maritime : Moon Jae-in promet de porter le chiffre d’affaires jusqu’à 70 000 milliards de wons d’ici 2030

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a lancé hier, à Busan, sa première ville portuaire, le nouveau porte-conteneurs géant baptisé « Hanuri » de l’entreprise de transport maritime HMM.D'une capacité de 16 000 EVP (Equivalent Vingt Pieds, l'unité de mesure standard pour les conteneurs, qui représente quelque 33 m3), c’est le 20e mastodonte de ce type. Le premier, nommé « Algeciras », a été mis en service en avril 2020, également par HMM.Le président de la République, présent à la cérémonie de lancement, a salué « une renaissance splendide », selon lui, rendue possible grâce au plan quinquennal de reconstruction du secteur, établi après la faillite de l'armateur Hanjin Shipping il y a quatre ans.Dans son allocution, Moon Jae-in a détaillé que l’Etat avait injecté un total de 6 000 milliards de wons (4,5 milliards d’euros) de liquidités dans la KOBC, l’entreprise publique pour la promotion des affaires maritimes, créée dans le cadre du plan en question. Et d’ajouter que l’an dernier, HMM a réalisé un bénéfice d’exploitation excédentaire, pour la première fois en dix ans, à hauteur de 1 000 milliards de wons, ou 740 millions d’euros.Effectivement, en 2016, le chiffre d’affaires de la filière était tombé à 29 000 milliards de wons, 10 000 milliards de moins que l’année précédente. Mais en 2020, il est porté jusqu’à 36 000 milliards de wons, un chiffre encore provisoire.Le chef de l’Etat a promis de le faire passer à plus de 70 000 milliards de wons, l'équivalent de 51 milliards d’euros, à l’horizon 2030 pour faire de son pays un leader mondial du segment.Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement entend continuer à faire grossir les porte-conteneurs et investir aussi dans la transition écologique et numérique des ports et des navires.L’une des mesures en ce sens, c’est d’aider HMM à lancer des commandes de 12 nouveaux porte-conteneurs de classe de 13 000 EVP et d’investir 250 milliards de wons pour développer des technologies de construction navale respectueuses de l’environnement.Le président Moon s’est lui aussi engagé à faire en sorte de commercialiser des navires zéro émission de carbone d’ici 2050, de dominer le marché mondial du secteur et d’accélérer l’introduction du système de logistique maritime intelligent pour se tailler 50 % du marché mondial des navires autonomes d'ici 2030.