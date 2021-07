Kim Jong-un fustige des officiels pour leur incompétence dans la gestion de l’épidémie

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a blâmé des officiels pour leur négligence dans la prévention contre la pandémie de COVID-19. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a adressé ces reproches, hier, lors d'une réunion élargie du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs, qu’il a présidée.L'homme fort de Pyongyang a fustigé que le manque d’assiduité des responsables dans la mise en œuvre des décisions du parti a entraîné « un incident grave menaçant la sécurité du pays et du peuple ». Dans la foulée, il a énuméré en détail leurs négligences.D’après Kim III, l’irresponsabilité et l’incompétence des hauts fonctionnaires entravent le déroulement des projets colossaux du régime, et la politique de tolérance n’est pas destinée à eux, mais aux citoyens lambda. Il a ainsi affiché sa volonté de les sanctionner rigoureusement.Le leader nord-coréen a également indiqué qu’il était temps de lutter contre les défauts des officiels avant de tenter de résoudre les problèmes économiques.Par ailleurs, la conférence a été consacrée à la nomination et à l’élection de certains personnels du parti, comme un commissaire du bureau politique et un membre de la commission permanente, mais les détails n’ont pas été communiqués. Le rassemblement est intervenu 11 jours après la réunion plénière qui s’est déroulée entre le 15 et le 18 juin derniers.Sur ce sujet, le ministère sud-coréen de la Réunification a affirmé que depuis le début de la crise sanitaire, le royaume ermite convoquait souvent la réunion du bureau politique de manière inédite.Pourtant, il est encore difficile de savoir si cet événement vise simplement à remettre de l'ordre ou si le pays est réellement confronté à une urgence liée à l'épidémie. Les autorités prévoient de rester vigilantes en observant la situation à la frontière sino-nord-coréenne et le changement de personnel.