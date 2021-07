Washington respecte la décision de Séoul de ne pas participer à l'entraînement militaire « Sea Breeze 21 »

Photo : YONHAP News

A propos de l’absence de Séoul à l’exercice militaire multinational « Sea Breeze 21 », Washington a affirmé qu’il respectait entièrement son choix.Le porte-parole du département de la Défense, John Kirby, a indiqué hier, dans un briefing, que la Corée du Sud avait le droit de prendre une décision autonome et de la mentionner.Cet entraînement militaire organisé par les Etats-Unis et l’Ukraine se déroule du 28 juin au 10 juillet en mer Noire avec la participation de plus de 30 pays.Le commandement de la sixième flotte du pays de l’Oncle Sam a marqué la Corée du Sud comme un pays participant dans une donnée officielle publiée le 21 juin dernier, mais le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé qu’il n’avait pas l’intention d’y prendre part, ni d’y assister.A la question de savoir si la participation de Séoul est inéluctable, Kirby a répondu que Washington ne l’aurait pas invité s’il pensait le contraire. Et de souligner que son absence n’a toutefois pas d’impact sur l’alliance bilatérale ni sur l’engagement de son pays envers la population sud-coréenne et la sécurité dans la péninsule.