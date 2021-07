COVID-19 : arrivée du dernier lot de vaccins Pfizer prévu pour le 1er semestre

Photo : YONHAP News

Les livraisons en Corée du Sud du vaccin anti-COVID du laboratoire américain Pfizer s’enchaînent. Aujourd’hui, un nouveau lot de 650 000 doses est arrivé. Elles font partie des 66 millions de doses commandées directement par le gouvernement de Séoul à la firme. Celle-ci en a ainsi achevé les expéditions des sept millions prévues pour le premier semestre.Actuellement, le sérum Pfizer est administré aux plus de 75 ans, aux militaires de moins de 30 ans et au personnel dit essentiel comme les policiers et les pompiers, également de moins de 30 ans. Ces derniers devaient se faire inoculer, à l’origine, le vaccin d’AstraZeneca entre avril et juin, mais ils ont finalement été exclus par crainte de thrombose.Les employés de pharmacie et d’établissements médicaux, les enseignants de maternelle, de crèche, des deux premières années d’école primaire ainsi que leurs assistants sont eux aussi vaccinés avec le produit de l’entreprise américaine.On a également appris que jusqu’à présent, l’exécutif s’était assuré de disposer d’un total de 193 millions de doses de sérums produits par cinq laboratoires : Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson et Novavax.D’après le patron de Pfizer Corée, l’entreprise a doublé sa capacité de production de sérums pour fabriquer cette année jusqu’à 2 à 3 milliards de doses.