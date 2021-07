L’ambassadrice américaine à l’Onu exhorte Pyongyang à libérer les Japonais enlevés

Photo : YONHAP News

L’ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu a critiqué la Corée du Nord pour être responsable d’innombrables violations des droits de l’Homme, y compris l’enlèvement de citoyens japonais.D’après l’agence de presse nippone Kyodo News, Linda Thomas-Greenfield a tenu ces propos hier lors d’un colloque en ligne organisé conjointement par le Japon, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Australie sur le sujet des rapts perpétrés par Pyongyang.L’officielle onusienne a exhorté le royaume ermite à libérer les personnes enlevées et à les autoriser à quitter son territoire, tout en soulignant que Washington poursuivrait une coordination étroite avec ses alliés afin de résoudre ce dossier.Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Katsunobu Kato, a quant à lui déclaré que les rapts du pays communiste constituaient une question cruciale concernant la souveraineté de Tokyo et la vie et la sécurité de sa population, et que l’Archipel déploierait tous ses efforts pour leur retour.Les familles de Megumi Yokota et Yaeko Taguchi, kidnappées en 1977 et en 1978, ont assisté au symposium virtuel.