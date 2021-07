« Bulle de voyage » : les sud-Coréens pourront visiter Saipan dès le mois prochain

Photo : YONHAP News

Saipan va devenir la première destination touristique à profiter d’une « bulle de voyage » pour les sud-Coréens. Le ministère sud-coréen de l’Aménagement du territoire et des Transports et le gouvernement des îles Mariannes du Nord prévoient de conclure cet après-midi un accord autorisant les voyages sans obligation de confinement.Il s’agit de la première entente paraphée depuis que Séoul a lancé le 9 juin dernier cette initiative visant à faire revivre le tourisme.Selon le texte, les habitants du pays du Matin clair pourront faire du tourisme de groupe dans cette île située dans l'ouest du Pacifique à condition que 14 jours se soient écoulés après l’injection de la dernière dose de vaccin anti-COVID. Ils devront d’ailleurs remettre un certificat de vaccination et les résultats d’un test négatif effectué dans les 72h avant l’embarquement. Un autre dépistage sera requis après avoir franchi la frontière.Le voyage sans confinement sera possible dès le mois prochain. Certaines compagnies aériennes comme Asiana Airlines projettent de rouvrir leurs lignes vers Saipan à compter du 24 juillet.Les îles Mariannes du Nord ont atteint un taux de vaccination de la population de 63,6 % et n’enregistrent plus aucune nouvelle infection depuis le 27 mai dernier.