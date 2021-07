Présidentielle 2022 : la bataille de la primaire commence

Photo : YONHAP News

A un peu plus de huit mois de la présidentielle, la bataille de la primaire est lancée.En tête des intentions de vote des sud-Coréens selon des sondages, l’ex-procureur général Yoon Seok-youl s’est officiellement déclaré hier candidat à la prochaine élection. Dès le lendemain, il a pris part à un événement organisé par un journal. L’occasion pour lui de rencontrer les patrons de formations politiques, parmi eux Lee Jun-seok, le numéro un du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP). Yoon semble peser sur son adhésion à cette principale force de l’opposition, conservatrice, pour participer à sa primaire.Les deux hommes n’ont pas eu suffisamment de temps pour échanger de manière approfondie. Ils se sont promis de se revoir dans un avenir proche.Dans le camp du pouvoir, le Minjoo doit clôturer aujourd’hui les inscriptions des candidats pour sa primaire, un processus qui a débuté lundi. Ce dernier jour, le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, favori des électeurs de centre-gauche selon des sondages, l’ex-Premier ministre Chung Sye-kyun, et l’ancienne ministre de la Justice Choo Mi-ae doivent déposer leur candidature.Avec eux, le parti gouvernemental compte un total de neuf candidats à la primaire. Parmi eux, Chung et le député Lee Kwang-jae négocient en ce moment pour une candidature unique.