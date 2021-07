COVID-19 : le nombre de nouveaux cas positifs repasse au-dessus de 700

Photo : YONHAP News

Le nombre de cas supplémentaires de COVID-19 est repassé au-dessus du seuil de 700 pour la première fois en 25 jours. De fait, 794 nouvelles contaminations ont été confirmées en l’espace de 24 heures.375 d’entre elles ont été répertoriées à Séoul. Il s’agit du plus haut niveau enregistré depuis le début de l’année. Des cas groupés dans deux de ses arrondissements, Mapo et Seocho, sont à l’origine de cette expansion.Selon les autorités de santé, 83 % des nouvelles infections ont été identifiées dans la capitale et sa couronne, et la situation est très préoccupante. La semaine dernière, 465 cas additionnels en moyenne y ont été recensés par jour. Un chiffre proche de celui permettant d’instaurer le niveau 3 de la nouvelle échelle de distanciation sociale qui en compte quatre et qui entrera en vigueur dès demain.Autre constat, le nombre des patients vingtenaires diagnostiqués la semaine dernière représente une progression de plus de 20 % par rapport à la semaine précédente. De quoi inquiéter davantage les autorités. Du coup, celles-ci ont annoncé leur intention de réajuster rapidement le niveau des règles anti-COVID, si leur nombre augmente encore.Par ailleurs, 58 % des sud-Coréens ont donné leur accord sur l’élargissement du nombre de participants à des rassemblements privés, tandis que les 42 % restants l’ont estimé trop prématuré, compte tenu de la situation sanitaire. Et 77 % des non-vaccinés ont annoncé leur intention de se faire inoculer. C’est le résultat d’un sondage réalisé par le gouvernement en amont de l’application du nouveau schéma de consignes à respecter.D’après les derniers chiffres officiels, un total de 15,32 millions de personnes ont reçu au moins une première injection du vaccin, soit 29,8 % de la population.