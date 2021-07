Vaccination anti-COVID : le gouvernement annoncera demain le programme détaillé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement dévoilera demain les détails de la campagne de vaccination anti-COVID pour le mois de juillet. Il s’agit entre autres de déterminer les citoyens concernés par le nouveau programme, les types de vaccins qu’ils recevront ou encore le calendrier de prise de rendez-vous.Quelques pistes sont déjà connues : les personnes prioritaires à la vaccination qui n’ont cependant pas pu se faire inoculer au premier semestre seront les premiers à avoir droit au sérum le mois prochain. Ce sont des seniors de 60 à 74 ans et des patients souffrant de maladies respiratoires graves et chroniques, ainsi que le personnel essentiel et les salariés d’établissements à haut risque âgés d’une vingtaine d’années. Leur nombre s’élève respectivement à quelque 200 000 et 110 000. Ils recevront tous le sérum Pfizer, dont la première injection est prévue entre les 5 et 17 juillet et la seconde entre le 26 juillet et le 7 août.Quant aux lycéens de terminale et employés de lycée, ils commenceront le 19 juillet à se faire administrer eux aussi le vaccin Pfizer jusqu'à la fin des vacances scolaires d’été.La vaccination débutera la dernière semaine de juillet pour les 55-59 ans, début août pour les 50-54 ans et après la mi-août pour les 18-49 ans.