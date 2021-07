La consommation enregistre sa plus importante baisse en 10 mois en mai

Photo : YONHAP News

Les chiffres du mois sur l’activité industrielle. En mai, le montant des ventes au détail a reculé de 1,8 % en un mois. Il s’agit de la plus importante régression depuis juillet 2020.Pour être un peu plus précis, les ventes de biens durables tels que les voitures de tourisme ont progressé de 1 %, tandis que celles de produits semi-durables, comme les vêtements, ont dévissé de plus de 8 %. Et la consommation de biens non durables, dont les aliments et les boissons, a elle aussi baissé de 0,4 %.Egalement en mai, l’indice de consommation est reparti à la baisse, après deux mois consécutifs de hausse de l’ordre de plus de 2 %.S’agissant de la production industrielle, elle est de nouveau dans le vert avec +0,1 %, dans le sillage notamment de l’envol de plus de 8 % des dépenses publiques. En revanche, la construction automobile a dégringolé de plus de 6 % en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Les investissements dans les biens d’équipement ont chuté de 3,5 %.Le gouvernement se veut cependant rassurant. Selon lui, si les indicateurs clés de la performance industrielle ont reculé par rapport à avril, ils se maintiennent à un bon niveau et l’activité économique continue à reprendre.