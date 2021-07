ALE Séoul-Bruxelles : la Corée du Sud exporte mieux ses automobiles, ses batteries et ses produits chimiques

Photo : YONHAP News

Demain, cela fera 10 ans jour pour jour que l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et l’Union européenne est entré en vigueur. En cette veille d’anniversaire, un institut de recherche affilié au Kita, l’association sud-coréenne pour le commerce international, a publié un rapport sur le bilan et ses suggestions.Selon ce document, cet ALE a permis au pays du Matin clair d’occuper le premier le marché européen avant ses concurrents, en particulier le Japon, et de bénéficier d’avantages dans l’automobile, les batteries et les produits chimiques, entre autres.Concrètement, les groupes automobiles sud-coréens ont exporté en 2019 leurs produits vers le Vieux continent pour une valeur de 8,4 milliards de dollars, contre 3,3 milliards de dollars en 2010, et ce sous l’effet de la suppression des tarifs douaniers de l’UE et de la demande de véhicules électriques.Le montant des expéditions de produits chimiques est passé de 1,2 milliard de dollars en 2010 à 7,1 milliards de dollars l’an dernier. Soit une progression annuelle moyenne de 19,2 %.Sur la même période, les importations sud-coréennes de produits agricoles européens étaient toujours plus importantes que les exportations. En 2020, celles-ci ont cependant flambé de 125 % par rapport à l’avant-mise en vigueur du pacte.Il est à noter également que l’accord bilatéral a aussi permis à Séoul de diversifier les pays auprès desquels il achète des matériaux, des composants ou des équipements.Un des chercheurs de l’institut a affirmé que, désormais, la concurrence s’annonçait plus rude, le Japon, Singapour et le Vietnam concluant eux aussi le même traité avec l’Union européenne. Et de conseiller aux entreprises sud-coréennes de plancher sur les moyens de profiter de l’ALE Séoul-Bruxelles de manière plus stratégique.