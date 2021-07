COVID-19 : l’assouplissement des règles retardé d’une semaine dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que la nouvelle échelle de distanciation sociale entre en vigueur en Corée du Sud. Une échelle assouplie qui compte désormais quatre niveaux, au lieu de cinq auparavant.Cependant, dans la région de Séoul, son application est repoussée d’une semaine en raison de la hausse préoccupante des contaminations au COVID-19. La jauge de quatre personnes dans les rassemblements privés reste inchangée et les restaurants, les cafés ou encore les bars doivent toujours fermer à 22h.Hier, 794 cas supplémentaires ont été recensés sur l’ensemble du territoire en 24 heures, 83 % d’entre eux dans la capitale et sa grande couronne, à savoir dans la province de Gyeonggi et à Incheon. Ce qui est plus inquiétant, c’est que la semaine dernière, le nombre de nouvelles infections a grimpé de plus de 20 % par rapport à la semaine précédente chez les jeunes de 20 à 29 ans.De même, plusieurs clusters continuent à y être détectés. A leur origine, une soirée à Séoul entre plusieurs étrangers qui enseignent l’anglais dans des instituts privés. Le fameux variant Delta a été identifié chez certains d’entre eux. Les autorités de santé ont aussitôt entamé des analyses supplémentaires.Le gouvernement allège donc les restrictions dans les autres régions tout en appelant chaque citoyen à respecter les gestes barrières. Et il entend réajuster le nouveau barème en cas de propagation rapide du virus. La population, même vaccinée, doit continuer à porter un masque dans les lieux de concentration et en extérieur aussi.