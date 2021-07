Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung officialise sa candidature

Photo : YONHAP News

Les grandes manœuvres continuent à un peu plus de huit mois de la présidentielle. Les personnalités politiques de tous bords affichent, les unes après les autres, leur ambition de s’y présenter.Aujourd’hui, c’est le cas du gouverneur en exercice de la province de Gyeonggi. Lee Jae-myung s’est officiellement déclaré candidat sur YouTube. « Pragmatisme » et « résultat », ce sont les maîtres-mots de son slogan. A noter que des sondages le placent en tête des prétendants du Minjoo, le parti au pouvoir. Celui-ci a d’ailleurs clôturé hier les inscriptions des neuf postulants à sa primaire, qui se déroulera sur les dix prochains jours pour annoncer le premier choix de six d’entre eux, le 11 juilllet.Toute la question est de savoir qui, parmi eux, parviendra à une candidature unique. Pour le moment, l’ex-Premier ministre Chung Sye-kyun et le député Lee Kwang-jae poursuivent des négociations en ce sens. Quoi qu’il en soit, la formation présidentielle souhaite faire de ce processus un grand spectacle politique pouvant attirer l’attention des électeurs.Pendant ce temps, l’ancien procureur général Yoon Seok-youl, qui a officialisé sa candidature mardi, sera certainement soumis à rude épreuve par ses concurrents du Minjoo comme du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition. Pour le moment, il n’appartient à aucun mouvement politique, mais certains estiment que son entrée au PPP n’est qu’une question de temps. L’ex-patron du ministère public fait l’objet de plusieurs soupçons liés aux manquements à l’éthique pesant sur son épouse et sa belle-mère.