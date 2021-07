Montée en flèche des exportations en juin

Photo : YONHAP News

Un bond phénoménal des exportations. En juin, celles-ci ont flambé, en glissement annuel, de 39,7 %, un chiffre historique pour un mois de juin.D’après les données diffusées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, la Corée du Sud a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de 54,8 milliards de dollars. Le montant cumulé du premier semestre est alors porté à un peu plus de 303 milliards de dollars, soit une hausse de 26,1 % par rapport à la même période l’an dernier. Les exportations ont chaque mois progressé depuis novembre 2020.Côté importations, en juin, elles se sont accrues de 40,7 %, également sur un an, pour atteindre 50,3 milliards de dollars. Pour la première moitié de l’année, le montant totalise 285 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 24 %. Sur cette période, le pays a affiché, par conséquent, un surplus commercial de 18 milliards de dollars.